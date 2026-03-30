Нижегородское «ОКО» снизило мощность котельных из-за теплой погоды

АО «Объединенный коммунальный оператор» (Нижний Новгород) перевело свои котельные и центральные тепловые пункты на минимально возможные теплогидравлические параметры. В компании объяснили это поступающими обращениями жителей и необходимостью обеспечить комфортный температурный режим в домах и на социальных объектах.

«Температурный график для источников задается в соответствии с температурой наружного воздуха, которая в ближайшие дни, согласно прогнозам, в дневные часы в среднем будет достигать +15 градусов. Существенно снизить температуру теплоносителя нельзя из-за того, что котлы работают, в том числе, на нагрев горячей воды, температура которой должна быть не ниже 60 градусов»,— отметили в компании.

Отопительный период в Нижнем Новгороде будет продолжаться до выхода соответствующего постановления администрации города о его завершении. В АО «ОКО» считают, что в настоящий момент переводить теплоэнергетический комплекс на летний гидравлический режим преждевременно, поскольку для весеннего периода в существующих климатических условиях характерны резкие похолодания и ощутимые суточные колебания температуры.

Андрей Репин