В Новороссийске расширили аудиогид с достопримечательностями

В Новороссийске завершился второй этап реализации проекта аудиогида «Эхо Новороссийска», об этом сообщает глава города Андрей Кравченко. Аудиогид пополнился шестью достопримечательностями.

Новые QR-коды на табличках установили в районе морского вокзала, у памятников «Морская слава России», «Торпедный катер», «Неизвестному матросу» и Основателям Новороссийска. При наведении камеры на QR-код туристы и местные жители смогут получить основную информацию о туристическом маршруте на русском и английском языках.

Аудиогид по основным достопримечательностям Новороссийска создали для туристов, которые предпочитают исследовать город без привязки к маршрутам и туристическим операторам.

