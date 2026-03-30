Арбитражный суд Татарстана принял к рассмотрению иск Министерства земельных и имущественных отношений республики об изъятии у «Агрофирмы „Омара“» 15,9 тыс. га земель сельхозназначения. Соответствующие данные опубликованы в картотеке арбитражных дел.

У экс-директора Госжилфонда Татарстана требуют изъять 15,9 тысячи гектаров земли

У экс-директора Госжилфонда Татарстана требуют изъять 15,9 тысячи гектаров земли

По данным Rusprofile, генеральным директором компании является бывший исполнительный директор Госжилфонда при раисе Татарстана Талгат Абдуллин. В качестве третьего лица в деле привлекли Россельхознадзор по Татарстану.

Согласно материалам суда, у агрофирмы требуют изъять 8 участков, расположенных на территории Красногорского, Крещено-Пакшинского, Якинского и Омарского сельских поселений. Крупнейшие из них — площадью 4,185 тыс. га, 2,845 тыс. га и 2,735 тыс. га.

Иск принят к производству 20 марта, судебное заседание назначено на 21 апреля.

Анна Кайдалова