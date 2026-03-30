На одного соискателя в Новороссийске приходится десять рабочих мест

В Краснодарском крае сохраняется высокая потребность в кадрах. По итогам 2025 года в Новороссийске один безработный может претендовать сразу на десять вакансий, сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на министерство труда и социального развития Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На Кубани на каждого соискателя в среднем приходится порядка четырех вакансий. В конце прошлого года работодатели заявили о 50,5 тыс. свободных мест, а количество безработных граждан в поиске работы достигло 11,7 тыс. человек.

Ситуацию для трудоустройства в Новороссийске можно назвать наиболее благоприятной среди других городов Краснодарского края. По данным минтруда Кубани, на одного безработного в городе-герое претендуют сразу десять свободных вакансий. В Краснодаре на одного соискателя приходится четыре вакансии, а в Сочи — по две вакансии на человека.

Острый дефицит кадров в регионе наблюдается в сфере сельского хозяйства, где требуются 8,2 тыс. человек, в здравоохранении не хватает 7,4 тыс. специалистов, а в строительстве — 6,6 тыс. свободных вакансий. В образовательных учреждениях Кубани открыты 5,6 тыс. вакансий.

София Моисеенко