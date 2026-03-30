На Дону трудоустроено 16,9 тысяч человек за год

В 2025 году в Ростовской области трудоустроено 16 тыс. человек, с начала 2026 года — 2,8 тыс. человек за счет программ по обучению. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в управлении государственной службы занятости населения Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для расширения возможностей трудоустройства в регионе ежегодно проходят обучение или получают дополнительное профессиональное образование около 4 тыс. жителей.

«Получение новых знаний и компетенций позволяет гражданам трудоустроиться либо открыть собственное дело, продолжить трудовую деятельность. Занятость граждан после прохождения обучения составляет более 80%»,— отмечают в ведомстве.

Пройти обучение при содействии органов службы занятости населения могут безработные, работники организаций, находящиеся под риском увольнения, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, жители региона в возрасте 50 лет и старше, участники СВО и члены их семей, матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и неработающие родители детей дошкольного возраста.

Программы обучения доступны также и жителям Ростовской области до 35 лет, если у них есть сложности с трудоустройством, и инвалидам.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», наибольшее число вакансий в Ростовской области размещено в сферах обрабатывающих производств, здравоохранения и социальных услуг, образования, транспортировки и хранения, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства и строительства.

Наталья Белоштейн