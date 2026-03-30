В деле бывшего депутата ЗСК Ковалюка о вымогательстве появилась вторая фигурантка

Октябрьский районный суд Новороссийска объединил в одно производство уголовные дела бывшего депутата Законодательного собрания Краснодарского края Михаила Ковалюка и Румяны Тричевой, обвиняемых в вымогательстве в особо крупном размере. Соответствующее ходатайство государственного обвинения было удовлетворено, сообщили «Ъ-Новороссийск» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как уточнили в суде, дело в отношении госпожи Тричевой поступило позднее, после чего прокуратура инициировала их объединение. Оба фигуранта проходят по ч. 3 ст. 163 УК РФ.

По версии следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года господин Ковалюк, действуя в составе группы лиц, требовал 500 млн руб. у наследника крупного новороссийского предпринимателя. По данным источников, речь идет о бизнесе покойного Александра Гуленко, владевшего, в частности, центральным рынком. После его смерти между наследниками возник корпоративный конфликт, в рамках которого, как полагает следствие, обвиняемый предложил одному из участников спора содействие.

Согласно открытым данным, Румяна Тричева является матерью младшего наследника бизнеса семьи. Следствие также указывает, что для давления на потерпевшего могли привлекаться лица из криминальной среды; материалы в отношении предполагаемых соучастников выделены в отдельное производство.

Кроме того, в материалах дела фигурирует эпизод, связанный с предполагаемым хищением более 2,6 млн руб. в 2017–2020 годах, которые, по версии следствия, были получены под предлогом сделки с недвижимостью.

Михаил Ковалюк был задержан в марте 2025 года при передаче денежных средств. В настоящее время он находится под стражей, на его имущество наложен арест. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

Господин Ковалюк ранее избирался депутатом краевого парламента третьего и пятого созывов (2002–2012 годы) от партии «Единая Россия». По данным «СПАРК-Интерфакс», он также связан с рядом коммерческих структур, включая «Строй Инвест», «Автолайн» и «Кубаньбытхим», выпускающую бытовую химию под брендом «Матрешка».

