«Россети Юг» планируют инвестпрограмму на 2026 год в объеме 31 млрд рублей

ПАО «Россети Юг», завершившее в 2025 году консолидацию активов с присоединением «Россети Кубань», планирует в 2026 году направить на развитие электросетевого комплекса 31 млрд руб., сообщили в компании. Средства предполагается использовать на строительство и реконструкцию 1,84 тыс. км линий электропередачи, а также ввод 1,193 тыс. МВА новых мощностей.

Для сравнения, в 2025 году инвестиции в энергосистемы регионов присутствия составили 7,4 млрд руб., увеличившись на 13% год к году. Наибольший объем финансирования пришелся на Ростовскую область (3,8 млрд руб.), далее следуют Астраханская область (2 млрд руб.), Волгоградская область (1,3 млрд руб.) и Калмыкия (341 млн руб.). Показатели бывшей «Кубаньэнерго» отдельно не раскрывались.

Инвестпрограмма на 2026 год предусматривает реализацию ряда инфраструктурных проектов в регионах присутствия. В Астраханской области запланирована реконструкция центров питания и линий электропередачи напряжением 35 кВ в областном центре, а также трех ЛЭП 110 кВ в Ахтубинском районе. В Краснодарском крае в числе приоритетов — завершение строительства подстанции 110 кВ с установкой двух трансформаторов по 40 МВА каждый.

В Ростовской области компания намерена модернизировать сети напряжением 10 кВ в ряде муниципалитетов, включая Заветинский, Зимовниковский, Дубовский и другие районы. Кроме того, после реконструкции планируется ввод подстанции 110 кВ в Аксайском районе.

В Калмыкии компания приступит к строительно-монтажным работам по технологическому присоединению объектов «Каспийского трубопроводного консорциума-Р», а также подготовит проектную документацию для модернизации подстанций 35 и 110 кВ и распределительных сетей.

Отдельным направлением остается подключение льготных категорий потребителей: на эти цели в 2026 году предусмотрено 7,7 млрд руб. В рамках программы планируется построить 1,175 тыс. км линий электропередачи и ввести 252 МВА мощности.

Реорганизация сетевого комплекса на юге России, завершенная в 2025 году, привела к передаче всех прав и обязательств «Россети Кубань» в структуру «Россети Юг». Объединенная компания занимает доминирующее положение на рынке передачи электроэнергии в Южном федеральном округе, обеспечивая транспортировку ресурса в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии.

