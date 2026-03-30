РСТ ожидает восстановления турпотока в Анапу

Туристический поток в Анапу может восстановиться уже в летнем сезоне 2026 года, следует из оценок участников рынка. Как сообщил ИС «Вести» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов, спрос на отдых в городе демонстрирует уверенный рост, несмотря на ранее возникшие ограничения.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По его словам, по результатам опросов туроператоров, увеличение бронирований варьируется от 25 до 40% по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметную динамику показывают повторные поездки — туристы, уже посещавшие курорт, ориентируются на улучшение инфраструктуры и уровень сервиса.

В РСТ полагают, что при полноценном открытии пляжной инфраструктуры Анапа сможет привлечь значительный объем отдыхающих. Участники рынка указывают на ограниченное число курортов черноморского побережья, способных принимать массовый поток туристов, что традиционно поддерживает высокий спрос на направление.

При этом ценовая динамика, по оценкам союза, останется умеренной: стоимость отдыха может увеличиться на 2–5% по сравнению с прошлым сезоном.

Дополнительным фактором восстановления турпотока стало улучшение экологической ситуации. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что морская вода в районе анапских пляжей, подвергшихся загрязнению нефтепродуктами, в настоящее время соответствует санитарным требованиям.

