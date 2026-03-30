Глава СКР потребовал доложить о ситуации с непригодным фельдшерским пунктом в Дагестане

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с непригодным фельдшерским пунктом в селе Уздалросо Республики Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Из сообщений в социальных сетях следует, что единственный в населенном пункте фельдшерско-акушерское учреждение находится в непригодном состоянии. Температура не соответствует нормам, а электроснабжение подается с перебоями и недостаточной мощностью. Обращения в профильные структуры результатов не принесли.

Ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

