ВТБ предоставит более 3 млрд рублей на строительство премиального ЖК «Высота» в Ялте

ВТБ открыл кредитную линию ГК «СИМВОЛ Девелопмент» на сумму 3,2 млрд руб. Средства будут направлены на строительство жилого комплекса премиум-класса «Высота» в городе-курорте Ялта на Южном берегу Крыма.

Проект, общая площадь которого составляет 20,2 тыс. кв. м, предусматривает возведение 12-этажного дома на 212 квартир. Жилой комплекс с закрытой территорией, подземным паркингом, открытым подогреваемым бассейном, а также панорамными террасами на эксплуатируемой кровле верхних этажей будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2028 года.

«Компания является одним из наших ключевых партнеров в Удмуртии. Финансирование нового проекта в Ялте — это логичное продолжение и расширение многолетнего сотрудничества с застройщиком, который зарекомендовал себя на рынке Ижевска как создатель качественных и современных жилых комплексов. Мы рады поддерживать развитие бизнеса партнера и способствовать появлению новых проектов», — сказал и.о. управляющего ВТБ в Удмуртии Роман Лунгу.

ВТБ успешно сотрудничает с девелопером в Ижевске: с привлечением кредитных средств банка реализуются проекты ЖК «Монблан», ЖК «Дом Героев Леонов» и ЖК «Метафора». ГК «СИМВОЛ Девелопмент» специализируется на реализации проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости в Ижевске и Крыму.

«Уверенность в качестве своих проектов и проектное финансирование от надежного банка — это безусловные составляющие успеха “Высоты”. Наличие такого сильного партнера, как ВТБ, говорит о том, что нам удается создавать прогрессивные, востребованные покупателями проекты и поддерживать высокий уровень финансовой устойчивости компании. “Высота” задает высочайшую планку уровня жизни и станет эталоном премиальной недвижимости в Крыму. Это всего 212 квартир для настоящих ценителей коллекционной недвижимости, где бесконечный вид на море гармонично дополнен продуманными интерьерами с просторными кухнями-гостиными, мастер-спальнями и высочайшим уровнем акустического комфорта», — прокомментировал генеральный директор «СИМВОЛ Девелопмент» Сергей Кобяков.

Для покупателей ЖК «Высота» доступны все возможности ипотечного кредитования в банке ВТБ. Доступны различные варианты квартир — от студий площадью 39 кв. м до просторных планировочных решений площадью 213 кв. м.

