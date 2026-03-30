Тайваньская оппозиция берет курс на Пекин

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Тайваня Гоминьдан Чжэн Ливэнь посетит на следующей неделе Китай по приглашению председателя Си Цзиньпина. Не желая иметь никаких отношений с нынешними властями на острове, который Пекин считает своей территорией, в КНР при этом всегда привечали гоминьдановцев, считающихся более лояльно настроенными к материку. Нынешняя поездка главы тайваньской оппозиции пройдет на фоне забуксовавших попыток островных властей, а вместе с ними и США добиться от Гоминьдана и его союзника Тайваньской народной партии принятия дополнительного оборонного бюджета $40 млрд.

Фото: Ann Wang / Reuters

О своем желании посетить Китай и повидаться с председателем Си Цзиньпином Чжэн Ливэнь, в октябре прошлого года ставшая лидером крупнейшей тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан, говорила все последние месяцы. И в Пекине ее услышали. 30 марта государственное информагентство «Синьхуа» сообщило, что по приглашению Си Цзиньпина госпожа Чжэн посетит материк с 7 по 12 апреля и побывает в Пекине, Шанхае и восточной провинции Цзянсу.

Собственное заявление на этот счет обнародовали и в партии Гоминьдан, начав с выражения благодарности за приглашение. Чжэн «выразила надежду на то, что обе партии (Гоминьдан и Компартия Китая.— “Ъ”) будут сотрудничать в целях содействия мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, укрепления обменов и сотрудничества между ними, обеспечения мира в районе Тайваньского пролива и повышения благосостояния народа», обозначили в партии свой настрой на плодотворный визит.

Этот визит пройдет на фоне продолжающихся в островном парламенте ожесточенных дискуссий относительно дополнительного оборонного бюджета Тайваня на $40 млрд. Без его принятия Тайбэй будет не в состоянии закупить у компаний американского ВПК несколько современных систем вооружений.

На данном этапе прохождение законопроекта тормозят как раз партия Гоминьдан и его партнер по коалиции Тайваньская народная партия. В парламенте им принадлежит большинство, поэтому нынешние власти Тайваня во главе с представителем Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ не могут провести оборонный бюджет самостоятельно.

Еще в декабре, когда две оппозиционные партии заблокировали внесение в повестку дня рассмотрение оборонного бюджета, депутаты от ДПП громогласно обвинили оппозицию в том, что они играют на руку Пекину, и Гоминьдану пришлось оправдываться.

Как пояснил тогда один из депутатов от этой партии, Гоминьдан поддерживает повышение обороноспособности острова, «но не политику, которая рискует превратить Тайвань в новую Украину».

И добавил, что оппозиция не намерена при этом подписывать «пустые чеки», а хочет получить от правительства более подробную информацию относительно планов перевооружения.

На фоне традиционных обвинений тайваньской оппозиции в прокитайской позиции со стороны ДПП (партии, которую в Китае традиционно обвиняют в стремлении к независимости, а ее лидера Лай Циндэ называют «опасным сепаратистом») прояснением партийной линии активно занялась и лично Чжэн Ливэнь. Выступая на прошлой неделе в Клубе иностранных корреспондентов Тайваня, лидер Гоминьдана заявила, что партия столкнулась с «недопониманием и предвзятостью» в отношении своей позиции — как по части противодействия предложенному правительством специальному оборонному бюджету, так и по теме сближения с материком.

«В целом Гоминьдан долгое время поддерживал очень хорошие отношения с Соединенными Штатами. Это не влияет на наше стремление улучшить отношения с материковым Китаем. Между этими двумя аспектами нет противоречия, и нет необходимости выбирать один из них. Почему улучшение отношений с материковым Китаем должно означать снижение проамериканской активности?» — отметила главная оппозиционерка Тайваня.

Выбирать Тайваню все-таки придется — как минимум в том, что касается оборонных контрактов с США. Если Китай всегда категорически протестовал против любых поставок американских вооружений на Тайвань, то Штаты по понятным причинам их активно лоббировали. В декабре прошлого года администрация Трампа объявила о рекордном пакете поставок оружия Тайваню на сумму $11,1 млрд и приступила к работе над еще одним пакетом на сумму не менее $13–14 млрд. На фоне грядущего визита в КНР президента Трампа 14–15 мая процесс уведомления Конгресса о сделке был отложен, чтобы избежать гневной реакции Пекина.

Тем не менее Вашингтон решил загодя подготовить Тайвань к тому, что после визита Трампа в Китай оружейной сделке уже ничто не должно помешать. То есть деньги на закупку восьми партий оружия и боеприпасов, одобренных США в декабре прошлого года, и предположительно на американские беспилотники и систему противовоздушной обороны T-Dome, в тайваньском бюджете, похоже, имеются. В минувшие выходные на Тайвань прибыла двухпартийная делегация американского Конгресса во главе с сенаторами Жанной Шахин и Джоном Кертисом. И как они оба заявили Financial Times перед визитом, в ходе поездки их главной целью будет убедить тайваньских законодателей принять законопроект о расходах на оборону. На этом фоне очевидно, что главной целью китайских официальных лиц, включая председателя Си, который почти наверняка примет Чжэн Ливэнь лично, станет убедить главную оппозиционную силу Тайваня ровно в обратном.

Наталия Портякова