Работники прикамского завода получили уведомление о неполном рабочем дне

Первые работники АО «Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”» получили уведомление о неполном рабочем дне, сообщил в интервью газете «Заря» глава окружной администрации Сергей Кондратьев. Количество уведомленных — 41. Ранее администрация округа сообщала, что предстоящая консервация предприятия затронет примерно 200 человек.

По словам господина Кондратьева, сейчас на предприятии введена так называемая «теплая консервация» производственных мощностей. Она связана со значительным снижением заказов со стороны РЖД на ремонт локомотивов. Инвестиционная программа РЖД в 2025 году снизилась на 40%, в 2026-м была сокращена еще на 20%.

«В текущих экономических условиях руководство управляющей компании “СТМ-Сервис”, в которую входит и наш завод, приняло решение о переводе части работников ПРМЗ вахтовым методом на другие предприятия холдинга — скажем, в тот же Екатеринбург. Часть сотрудников, к сожалению, попадет под сокращение. Кто-то, не дожидаясь развязки, уходит с завода по собственному желанию, в поисках другого места работы»,— заявил глава администрации.

В то же время он уточнил, что если осенью РЖД все же выйдет на ПРМЗ с новыми заказами, то предприятие будет запущено в кратчайшие сроки. «Лично у меня на этот счет есть большие опасения: удастся ли потом так же оперативно решить кадровый вопрос?» — цитирует Сергея Кондратьева издание. По его словам, администрация округа предложила управляющей АО организации «СТМ-Сервис» оставить в рабочем состоянии один из цехов ПРМЗ. «Это поможет в некоторой степени снять социальную напряженность и покажет готовность холдинга к стабилизации ситуации»,— добавил господин Кондратьев.

Напомним, в середине февраля стало известно, что управляющая АО «Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”» компания «СТМ-Сервис» планирует законсервировать производственные мощности. Верещагинский завод по ремонту путевых машин и запасных частей основан в 1961 году на базе паровозного депо, существовавшего с 1902 года. С 2003 года предприятие являлось филиалом ОАО «Российские железные дороги». С 2018 года входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины». Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» специализируется на средних ремонтах локомотивов ТЭМ18 и 2ТЭ116.

По данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток АО «Верещагинский ПРМЗ “Ремпутьмаш”» в 2025 году снизился на 16% и составил 221 млн руб. против 263,5 млн руб. в 2024-м. Выручка акционерного общества при этом выросла сразу на четверть — до 2,3 млрд руб. (годом ранее — 1,8 млрд руб.).