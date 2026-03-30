Средняя стоимость ночи в Абрау-Дюрсо составила почти 11 тысяч рублей

Курорт Абрау-Дюрсо под Новороссийском возглавил список дорогих направлений для путешествий в апреле, об этом сообщает российский сервис бронирования отелей «Твил.ру».

Средняя стоимость суточного проживания в Абрау-Дюрсо достигла 10,9 тыс. руб. Аналитики сервиса бронирования подсчитали, что средняя продолжительность поездки в Абрау-Дюрсо среди туристов составляет две ночи.

На втором месте в рейтинге дорогостоящих направлений оказался Архыз, где средняя стоимость проживания в отеле достигает 10,1 тыс. руб. На третьей позиции расположился Шерегеш, ночь в отеле стоит в среднем 9,1 тыс. руб.

Кристина Мельникова