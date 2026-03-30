В 2026 году отремонтируют 45 участков дорог к нижегородским медучреждениям

В Нижегородской области в 2026 году планируется отремонтировать 45 участков дорог, которые ведут к медицинским учреждениям. Работы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» пройдут в 23 муниципальных округах, сообщил губернатор Глеб Никитин.

В частности, планируется провести ремонт дорог к центральным районным больницам в Богородском, Гагинском, Ковернинском, Сосновском, Шахунском округах. Также будут отремонтированы дороги к участковым больницам в Суроватихе и Сухобезводном, а также к амбулаториям в Ближнем Борисове, Прокошеве, Новоликееве и Виле. Кроме того, обновят дороги к фельдшерско-акушерским пунктам в Инютине, Кондрыкине, Валгусах, Крутом Майдане, Верхней Верее, Серебрянке, Арзинке, Байкове, Красном Острове, Ильинке, Митрополье, Чистом Поле и других.

«В рамках работ по ремонту дорог, ведущих к социально значимым учреждениям, обновят дорожное покрытие, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и нанесут свежую разметку. На период ремонта на участках будет организовано временное ограничение движения с обеспечением безопасного проезда спецтранспорта»,— сообщил губернатор.

Он также напомнил, что в 2025 году в Нижегородской области отремонтировали 42 участка дорог к 51 медицинскому учреждению.

Андрей Репин