Работникам кунгурской больницы выплатят полагающиеся 10 млн рублей
Кунгурская прокуратура добилась восстановления трудовых прав медицинских работников, которые ранее были лишены полагающихся им выплат. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Как установила прокуратура, 51 сотрудник ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» не получал специальные социальные выплаты в связи с отсутствием в наименовании лечебного учреждения указания на обслуживание территории всего муниципального округа.
Прокурор направил в суд исковые заявления о возложении на ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» и отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю обязанности включить работников учреждения здравоохранения в реестр и произвести им специальные социальные выплаты на общую сумму более 10 млн руб.
Требования прокуратуры удовлетворены. Судебные решения исполнены, права медработников восстановлены.