Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Работникам кунгурской больницы выплатят полагающиеся 10 млн рублей

Кунгурская прокуратура добилась восстановления трудовых прав медицинских работников, которые ранее были лишены полагающихся им выплат. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Фото: Страница ГБУЗ ПК «Кунгурская Больница» в соцсети.

Как установила прокуратура, 51 сотрудник ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» не получал специальные социальные выплаты в связи с отсутствием в наименовании лечебного учреждения указания на обслуживание территории всего муниципального округа.

Прокурор направил в суд исковые заявления о возложении на ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» и отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю обязанности включить работников учреждения здравоохранения в реестр и произвести им специальные социальные выплаты на общую сумму более 10 млн руб.

Требования прокуратуры удовлетворены. Судебные решения исполнены, права медработников восстановлены.