Жители Ижевска назвали достойной пенсию в размере более 50 тысяч рублей

Ижевчане назвали достойной пенсию в размере 52,4 тыс. руб. в месяц. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным опроса от сервиса SuperJob, год к году показатель увеличился почти на 10%.

В среднем по стране величина желаемой пенсии выросла до 53,5 тыс. руб. Для сравнения, жители Москвы называли сумму 57,9 тыс. руб., Санкт—Петербурга — 57,6 тыс. руб., Хабаровска — 55,4 тыс. руб.

Высокие требования к пенсиям начинаются в возрастной группе старше 45 лет: они считают достойной пенсию в 56,2 тыс. руб. У респондентов в возрасте 35–45 лет ожидания от пенсии находятся в районе 55,8 тыс. руб. Часть опрошенных до 35 лет ориентируются на показатель в 50,8 тыс. руб.

Запросы растут закономерно росту уровня дохода. Опрошенные россияне с заработком до 100 тыс. руб. в месяц называют достойной пенсию в 50,8 тыс. руб. С доходом 100–150 тыс. руб. — 57 тыс. руб. Граждане с доходом от 150 тыс. руб. хотят видеть пенсию в размере 58,5 тыс. руб.

По данным СФР, в октябре 2025 года средний размер пенсии по старости в Удмуртии составлял 24,7 тыс. руб.