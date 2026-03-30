На Кубани на одного соискателя приходится четыре вакансии

Рынок труда Краснодарского края сохраняет высокую потребность в кадрах: на конец 2025 года работодатели заявили в службу занятости 50,5 тыс. свободных мест, тогда как количество граждан, находящихся в поиске работы, составило 11,7 тыс. человек. Таким образом, на каждого официального соискателя в регионе в среднем приходится около четырех вакансий, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Наиболее благоприятная ситуация для трудоустройства сложилась в Новороссийске, где на одного безработного претендуют сразу 10 свободных мест. В Краснодаре этот показатель составляет четыре вакансии на соискателя. В Сочи ситуация менее оптимистична — здесь на одного человека, ищущего работу, приходится лишь два предложения от работодателей, что указывает на более высокую конкуренцию среди соискателей в курортной столице.

Лидерами по кадровому голоду традиционно остаются отрасли реального сектора экономики. Наибольшее число вакансий сформировано в сельском хозяйстве, где предприятия ищут 8,2 тыс. работников. Острая нехватка персонала фиксируется в здравоохранении — 7,4 тыс. вакансий, а также в строительстве, где открыто 6,6 тыс. мест. Образовательные учреждения нуждаются в 5,6 тыс. сотрудников, обрабатывающие производства — в 5 тыс. человек.

В то же время сохраняется значительный дисбаланс между отраслями. Наименьшее число предложений зафиксировано в сфере финансов и страхования — всего 70 вакансий, а также в сегменте прочих услуг (200 мест) и в добыче полезных ископаемых (300 мест). Эксперты отмечают, что такая структура спроса отражает текущую модель экономики региона, ориентированную на агропромышленный комплекс, туризм и инфраструктурное строительство.

В министерстве труда края подчеркивают, что формальное превышение числа вакансий над количеством безработных не гарантирует быстрого закрытия кадровых потребностей. Большинство свободных мест требуют квалифицированных специалистов — врачей, инженеров, учителей и рабочих строительных специальностей, дефицит которых на рынке сохраняется уже несколько лет. Власти рассчитывают, что в 2026 году ситуацию удастся стабилизировать за счет программ профессиональной переподготовки и повышения мобильности рабочей силы.

Мария Удовик