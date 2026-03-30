В Ставрополе открываются единые торговые площадки от местных производителей

В Ставрополе создают единые торговые площадки для местных производителей. Об этом сообщил глава горда Иван Ульянченко.

За счет единого пространства производители и торговые предприятия могут найти новые интересные решения для реализации и продвижения своей продукции. С начала работы городского центра предпринимательства в городе провели около сотни экскурсий по предприятиям и столько же рабочих встреч, порядка 35 бизнес-завтраков и несколько десятков мастер-классов. Мероприятия посетили более 6,2 тыс. предпринимателей и горожан.

Для посетителей бренд организовал дегустационный зал, где проводятся встречи, мастер-классы и социальные игры. Также здесь проходят встречи и обмен опытом с технологами предприятий разных городов и стран.

