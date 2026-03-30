В Прикамье вырос средний срок выдаваемых автокредитов

Средний срок автокредита в Пермском крае увеличился за год с 5,5 до 6,2 года. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй, изучившего динамику среднего срока автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования).

Наибольший средний срок выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования) в феврале 2026 года был отмечен в Краснодарском (6,52 года) и Ставропольском (6,48 года) краях, Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (6,33 года) и Волгоградской (6,29 года) областях, а также в Республике Башкортостан (6,29 года).

В свою очередь, наименьший показатель среднего срока автокредитов в регионах из топ-30 продемонстрировали Москва (5,37 года), Санкт-Петербург (5,55 года) и Московская область (5,63 года).