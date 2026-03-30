В Самаре суд рассмотрит дело о гибели работника при реконструкции памятника архитектуры

В Самарский районный суд направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении начальника участка строительной фирмы. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемый был ответственным за проведение строительных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Жилой дом на усадьбе Пензиных. Административное здание». Он нарушил требования охраны труда: допустил к участию в строительном производстве работника без проведения необходимой подготовки, стажировки на рабочем месте, инструктажа, а также без обязательных средств индивидуальной защиты. Начальник участка также не обеспечил ограждение зоны повышенной опасности, где было возможно падение с высоты. Кроме того, он не проконтролировал местонахождение работника.

В результате работник упал с высоты около семи м со строительных лесов. Его госпитализировали в медучреждение, где на следующий день он скончался от полученных травм.

В феврале этого года сообщалось, что на продолжение реконструкции памятника архитектуры министерство культуры России направит еще 97 млн руб. Начальная цена контракта составляла 99 млн руб. «Жилой дом на усадьбе Пензиных. Административное здание» располагается на ул. Степана Разина, 40, 42.

Руфия Кутляева