В Казани отреставрированный дом Свешникова XIX века на улице Кави Наджми выставили на продажу за 700 млн руб. Соответствующее объявление в начале марта разместили на сайте Avito.

Дом Свешникова XIX века после реставрации выставили на продажу за 700 млн рублей

Фото: Сайт Avito

До революции в здании располагалась гостиница «Никольские номера», позднее — «Грандотель». Ранее объект культурного наследия уже выставляли на продажу: в сентябре 2023 года его оценивали в 400 млн руб. С 2020 года в здании проводились противоаварийные работы и реставрация.

Общая площадь трехэтажного здания составляет 1,5 тыс. кв. м. Проектом предусмотрено размещение коммерческих помещений на первом этаже, а на втором и третьем — жилых апартаментов с возможностью перевода в гостиничный формат.

Также предусмотрен проект строительства во дворе флигеля площадью около 1 тыс. кв. м с подземной парковкой.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на март—апрель этого года.

Анна Кайдалова