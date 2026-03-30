Наземная угроза

Иран ожидает наземного вторжения США. В регион прибыла дополнительная группа американских военных. В минувшие выходные Пентагон сообщил о заходе в регион корабля Tripoli. На нем 3,5 тыс. моряков и морпехов, а также транспортная и ударная авиация. На этом фоне спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф обвинил Вашингтон в тайном планировании наземного вторжения, но добавил, что Тегеран «ждет» американских военных. По данным The Washington Post, среди вариантов операции, которые рассматривает Пентагон: высадка на побережье, островах, либо на ядерных объектах.

Стянутых в регион американских вооружений сейчас достаточно как минимум для кампании в Ормузском проливе, считает израильский военный аналитик Сергей Мигдаль:

«Этот план, вероятно, был подготовлен заранее, до начала операции. Захват островов можно разделить на три группы. Первая — Абу-Муса, Малый и Большой Томб в Ормузском проливе: небольшие и сравнительно легко захватываемые. Вторая — Кешм, близко к иранскому берегу, с населением, нефтяным терминалом и аэродромом. Третья — остров Харк, ближе к Ираку, с главным нефтяным терминалом Ирана и глубоководным портом, где могут проходить крупные танкеры.

Если американцы его займут, они фактически будут контролировать подачу нефти. Это возможно сделать, но, безусловно, приведет к эскалации конфликта

С точки зрения Трампа, это важный экономический рычаг. Переговоры же, по сути, больше для галочки: чтобы показать, что США сделали предложение, а Иран отказался».

В минувшие выходные в войну против Израиля вступили йеменские хуситы, запустив ракеты по территории еврейского государства. Один из главных вопросов, который обсуждают СМИ: станут ли боевики блокировать ворота в Красное море — Баб-эль-Мандэбский пролив? Прежде хуситы неоднократно обстреливали танкеры, которые шли через акваторию. После того, как Иран заблокировал Ормузский пролив, Саудовская Аравия начала перекачивать нефть по трубопроводу, как раз на терминалы на побережье Красного моря. Потенциально хуситы могут нарушить маршруты поставок и в этом регионе, допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Баб-эль-Мандебский пролив использовался для нефти, идущей из Ормузского пролива в Европу через Индийский океан и Красное море. Когда Ормуз закрыт, значение Баб-эль-Мандебского снижается. Ключевая роль йеменских хуситов здесь, скорее, не в полном закрытии пролива, а в нарушении судоходства в Красном море и блокировке экспорта через нефтепровод "Восток-Запад" в Саудовской Аравии. Они могут наносить удары по нефтепроводу или создавать препятствия для танкеров. Даже без их активного участия Иран периодически обстреливает порт, временно останавливая отгрузки. Поэтому говорить о текущих 5 млн баррелей в сутки некорректно».

Дональд Трамп тем временем заявил, что Тегеран разрешил пройти через Ормузский пролив еще 20 танкерам с нефтью. Ранее о пропуске 20 судов под флагом Пакистана говорили в Исламабаде. Американский президент все еще надеется на сделку с Ираном, о чем заявил накануне журналистам на Борту №1.

Президент США Дональд Трамп Думаю, мы с ними договоримся. Смена режима уже произошла: первый режим полностью уничтожен, следующий почти уничтожен и фактически неактивен. Сейчас мы имеем дело с другой группой людей, и я считаю, что режим сменился и стал разумным. Власти Ирана вернулись к нашим пятнадцати пунктам и согласились с большинством из них. Чтобы показать серьезность намерений, они сделали подарок: четыре дня назад это были 10 крупных нефтяных судов, сегодня еще 20 танкеров, которые скоро начнут отправляться из Ирана. Наши встречи, прямые и непрямые, проходят очень продуктивно, мы получаем много важных сообщений.

29 марта в Пакистане прошла встреча с участием министров иностранных дел Саудовской Аравии, Турции и Египта. Исламабад будет рад принять у себя переговоры США и Ирана в ближайшие дни, заявили в пакистанском МИД. Собеседники The Wall Street Journal оценивают шансы на успех такого посредничества как низкие. Есть ли перспективы у переговоров на фоне военной эскалации? Вице-президент Российского совета по международным делам Михаил Маргелов в это не верит:

Экстравагантные заявления Дональда Трампа о прямых переговорах с высокопоставленными иранскими чиновниками не подтверждаются источниками из Ирана. На мой взгляд, тема переговоров — это скорее дымовая завеса над военной подготовкой американо-израильской коалиции с возможной поддержкой арабских стран Персидского залива. В то же время

Иран готовится к противодействию возможной наземной операции: призыв резервистов, увеличение численности вооруженных сил до более 1 млн человек, привлечение детей и подростков начиная с 12 лет — такой подход уже применялся во время ирано-иракской войны.

Что касается Баб-эль-Мандебского пролива, хуситы пока действуют сдержанно. Складывается впечатление, что с ними работают и арабы, и американцы, предлагая варианты более выгодные, чем открытая военная поддержка Ирана. Тем не менее, учитывая историю и идеологию движения, от хуситов можно ожидать резких и активных действий в поддержку Тегерана».

В выходные продолжились взаимные удары Ирана и Израиля. Кроме того, Тегеран атаковал авиабазу «Принц Султан» в Саудовской Аравии. В результате повреждения получил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry стоимостью более $700 млн. В воскресенье израильская полиция не пустила в храм Гроба Господня католического патриарха Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла. В канцелярии Биньямина Нетаньяху это объяснили мерами безопасности из-за возможного обстрела. Тем не менее МИД Италии вызвал израильского посла, назвав поведение полицейских Западного Иерусалима недопустимым.

Александра Абанькова, Егор Парфенов