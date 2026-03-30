Ставрополье заняло 42 место в рейтинге по вводу жилья на душу населения

Ставропольский край занял 42 место среди регионов России в рейтинге объема ввода жилья на душу населения за 2025 год, подготовленном РИА Новости по данным Росстата.

По итогам года в регионе введено 1,869 млн кв. м жилья, из них многоквартирных домов — около 692 тыс. кв. м, индивидуального жилищного строительства — порядка 1,2 млн кв. м. В пересчете на одного жителя этот показатель составляет 0,648 кв. метра, что чуть ниже, чем годом ранее, когда объем ввода достигал 1,89 млн кв. м и 0,66 кв. метра на человека. В совокупном объёме введённого жилья по России доля Ставропольского края составила 1,7%, что позволяет отнести регион к среднему сегменту по объемам, но не к лидерам.

Власти и девелоперы региона отмечают, что показатели сохраняются на уровне предыдущего года, но рынок стал более насыщенным и менее мобильным, что давит на темпы роста и спрос. Аналитики отмечают, что снижение объемов на 1,1% по сравнению с 2024 годом происходит на фоне общероссийского роста ввода жилья: в целом по стране за 2025 год введено 108,1 млн кв. м, что почти на 0,4% больше, чем годом ранее. В этом контексте Ставропольский край даже при умеренном сокращении показателя остается в числе регионов, где жилищное строительство сохраняет значительный абсолютный объем и равномерно распределено между многоквартирным и индивидуальным секторами.

Ставропольский край в 2025 году выполнил план по вводу жилья на 146,3% от запланированных 1,2 млн кв. метров. Индивидуальное жилищное строительство продемонстрировало особенно высокий темп, что отражает предпочтение локальных жителей частными домами вместо многоквартирных новостроек. Одновременно в Ставрополе и других крупных муниципалитетах растет доля непроданных квартир, что девелоперы объясняют перенасыщением предложения и замедлением спроса.

Треть вводимого в Ставрополе жилья в 2025 году оставалась нереализованной, что подталкивает строительные компании к более осторожной оценке новых проектов и пересмотру ценовых стратегий. Власти, в свою очередь, рассматривают этот эффект как сигнал к ужесточению планирования жилищных программ и переносу акцентов на социальное и инфраструктурное развитие, а не только на увеличение квадратных метров.

Лидеры среди регионов по жилью на душу населения — Ленинградская область, Тюменская область и Республика Алтай, а в аутсайдерах находятся Магаданская и Мурманская области, а также Чукотский автономный округ, где объемы ввода и численность населения не позволяют достичь значимых показателей. Внутри СевероКавказского федерального округа Ставропольский край занял второе место по объему ввода жилья, уступая только Дагестану, который в 2025 году вывел на рынок около 0,9 млн кв. метров, преимущественно в индивидуальном секторе.

Станислав Маслаков