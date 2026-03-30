На Ставрополье 39 компаний пополнили реестр добросовестных подрядчиков капремонта

В Ставропольском крае обновили реестр подрядных организаций, допущенных к проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В перечень включили 39 компаний из 46 поданных заявок, остальные восемь участников отсеяли изза несоответствия критериям отбора, следует из информации краевого министерства ЖКХ и регионального Фонда капитального ремонта.

В общей сложности реестр добросовестных подрядчиков насчитывает 205 организаций, что почти на 40 больше, чем в 2024 году, когда в перечень было включено 167 компаний.

Реестр формируется на Ставрополье более девяти лет как часть системы контроля над качеством и надежностью исполнителей работ по капремонту. Министр жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края Александр Рябикин подчеркивает, что подрядчики, включенные в перечень, обязаны подтверждать свою деловую репутацию и надежность, иначе их исключают из реестра. По его словам, обновление списка проводится не реже одного раза в квартал через специальную комиссию, в состав которой входят представители министерства ЖКХ, краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия, НО СК «Фонд капитального ремонта МКД» и общественники.

Среди новых участников реестра — компании, специализирующиеся на капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов, замене и ремонте лифтового оборудования, подготовке проектносметной документации и строительному контролю. Такой набор профильных организаций позволяет разнообразить подрядную базу региона: от крупных многопрофильных подрядчиков до узкоспециализированных лифтовых и проектных компаний. По данным Фонда капитального ремонта, в региональную программу капремонта уже включены 9 289 многоквартирных домов, из которых около 7 300 находятся на счетах регионального оператора. За последние годы отремонтировано более 3 300 домов и около 8 500 конструктивных элементов: кровель, фасадов, инженерных систем и лифтов.

Конкурсный отбор новых подрядчиков проводится как защитный механизм от недобросовестных исполнителей. В 2024–2025 годах в регионе преждевременно исключили несколько компаний за нарушения условий договоров, низкое качество работ или несоблюдение сроков. В 2025 году в реестр уже включали 11 компаний после рассмотрения 23 заявок; в 2024 году добавили 19 организаций, доведя общее число до 167.

Станислав Маслаков