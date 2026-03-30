Суд отказался взыскать 15 млн рублей за удорожание зала гимнастики в Заволжье

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск ООО «Нижегородстройпроект» к областному госучреждению «Нижегородстройзаказчик» о взыскании 15 млн руб. неосновательного обогащения. Истец потребовал компенсировать подорожание строительства спортзала для художественной гимнастики в Заволжье, следует из опубликованных в судебной картотеке материалов дела.

Стоимость контракта на строительство с учетом дополнительных соглашений составила 229,6 млн руб. Однако истец посчитал, что цена контракта должна быть выше из-за удорожания стройматериалов в 2021-2022 годах, а ответчик неосновательно обогатился. Однако суд решил, что «Нижегородстройпроект» некорректно рассчитал порядок удорожания стройматериалов: подрядчик завысил коэффициент корректировки цены контракта, не обосновал пересчет стоимости материалов и применил корректирующий коэффициент к общей цене контракта, а не к цене стройматериалов. Истцу было отказано в полном объеме.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году бывшего директора ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» Александра Миняева приговорили к трем годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн руб. за взятки. Один из эпизодов касался ускоренного рассмотрения документов «Нижегородстройпроект» для оплаты дополнительных работ по строительству зала гимнастики в Заволжье, за которое Александру Миняеву заплатили 180 тыс. руб.

