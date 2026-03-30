«Локомотив-Кубань» проиграл на выезде УНИКСу

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Казани со счетом 67:75 потерпел поражение от местного УНИКСа в рамках Единой лиги ВТБ.

Перед этой встречей «железнодорожники» имели в активе серию из четырех выигранных матчей подряд. Чтобы продолжить борьбу за попадание в топ-3 регулярного чемпионата, в Казани кубанцам нужна была победа как воздух.

Первая четверть получилась упорной, но не очень результативной и завершилась в пользу южан — 17:16. Во втором отрезке вперед выходила то одна, то другая команда, но никому не удавалось захватить лидерство и повести в счете больше чем в 3-4 очка. К большому перерыву «Локомотив-Кубань» уступал в счете 38:39. После смены сторон игра проходила по схожему сценарию.

Лишь в конце заключительной десятиминутки казанцы доминировали в нападении, пользуясь ошибками краснодарцев. Хозяева в какой-то момент совершили рывок и добились успеха. В итоге — поражение «Локомотива-Кубань» со счетом 67:75. Самым результативным игроком в составе «Локомотива-Кубань» стал Патрик Миллер, который набрал 19 очков. В активе Винса Хантера и Кирилла Темирова по 11 очков.

После 35 матчей подопечные Томислава Томовича занимают четвертое месте в турнирной таблице. В следующем туре Единой лиги ВТБ южане 3 апреля сыграют в Краснодаре с московским МБА-МАИ.

Евгений Леонтьев