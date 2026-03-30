Полиция нашла 13 нелегалов в тепличном комплексе под Астраханью

38-летний астраханец получил 13 административных протоколов за привлечение к трудовой деятельности иностранцев-нелегалов. Их обнаружили полицейские в тепличном комплексе под Астраханью во время рейда по противодействию незаконной миграции. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Под Астраханью в теплице обнаружены 13 граждан государств Средней и Восточной Азии

Под Астраханью в теплице обнаружены 13 граждан государств Средней и Восточной Азии

Фото: Астраханская полиция

Под Астраханью в теплице обнаружены 13 граждан государств Средней и Восточной Азии

Фото: Астраханская полиция

Сотрудники УВМ вместе с кинологами нашли в теплице в селе Тулугановка Володарского района 13 граждан государств Средней и Восточной Азии. Мигранты в возрасте от 20 до 47 лет без разрешительных документов выращивали огурцы в отапливаемых теплицах. Каждого оштрафовали на 5 тыс. руб.

Правоохранители также установили, что трое мигрантов находились в России незаконно. За нарушение режима им грозит административное выдворение.

Марина Окорокова