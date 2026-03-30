В Челябинске завели дело после аварии с пострадавшим мальчиком

В Челябинске после аварии с пострадавшим мальчиком на пьяного водителя завели дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость либо подвергнутым административному наказанию). Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Местный житель привлек внимание наряда ДПС ночью 29 марта около дома №18б на Свердловском тракте. Инспекторы заметили автомобиль ВАЗ 2107, подали сигнал об остановке, но водитель попытался скрыться. Полицейские начали погоню за ним, включив проблесковые маячки и звуковой сигнал. Около дома №97 на улице Братьев Кашириных горожанин не справился с управлением, когда проезжал перекресток на красный сигнал светофора, и врезался в бордюр и дерево. Челябинца 22 лет после этого задержали. Выяснилось, что в машине находились трехлетний мальчик и его мать. Ребенок получил травмы — он сидел без детского кресла и не был пристегнут. Мальчика доставили в больницу.

Во время выяснения обстоятельств инспекторы обнаружили у водителя явные признаки опьянения. Его пытались успокоить, но местный житель сопротивлялся, и полицейским пришлось с применением физической силы надеть на горожанина наручники. Алкотестер показал почти 0,5 мг на литр. Водителя отстранили от управления автомобилем, машину увезли на штрафстоянку. В отношении челябинца составили несколько административных материалов и возбудили уголовное дело, поскольку он уже привлекался за езду в нетрезвом виде. Кроме того, информацию об инциденте передали в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы на мать составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию).

Виталина Ярховска