В Адыгее продолжают строить обход Майкопа

В Республике Адыгея продолжают строить обход Майкопа, который финансируется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Речь идет о втором этапе третьей очереди автодороги, призванной снизить транзитную нагрузку на улично-дорожную сеть города и повысить безопасность движения, передает пресс-служба минстроя Республики.

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Проект рассматривается региональными властями как ключевой элемент модернизации транспортной инфраструктуры. Его реализация должна обеспечить перераспределение транспортных потоков, улучшить логистику и создать условия для дальнейшего развития городской агломерации. Особое значение объект приобретает в контексте формирования межрегиональных связей и повышения доступности федеральных трасс.

После завершения строительства новая дорога обеспечит выход к федеральной автотрассе А-159, ведущей в направлении Кавказского государственного биосферного заповедника, что, по оценкам властей, будет способствовать росту туристического потока в регион.

Как сообщил начальник отдела строительства регионального «Автодора» Павел Бахтин, на текущий момент выполнена разбивка и вынос оси трассы, ведется строительство искусственных сооружений, включая бурение свай и устройство опорных конструкций. Параллельно дорожные службы осуществляют снятие плодородного слоя, формирование земляного полотна и укладку дорожной одежды.

Ранее в регионе уже были завершены первая и вторая очереди, а также первый этап третьей очереди обхода общей протяженностью 27 км. Новый участок длиной 11,14 км должен стать завершающим звеном в формировании полноценного обходного маршрута вокруг Майкопа.

Срок ввода объекта в эксплуатацию установлен до 2032 года. Власти рассчитывают, что запуск трассы позволит не только снизить нагрузку на городскую инфраструктуру, но и станет фактором развития внутреннего и въездного туризма, а также повысит транспортную доступность республики.

