Количество выявленной контрабанды украшений на юге за год выросло более чем в два раза

Южное таможенное управление фиксирует резкий рост выявляемых фактов контрабанды ювелирных изделий. По итогам 2025 года их число увеличилось более чем вдвое — с пяти до двенадцати случаев, при этом совокупная стоимость изъятого выросла кратно, превысив 150 млн руб. против 9,2 млн руб. годом ранее, сообщили «РБК Краснодар» в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из данных таможни, структура выявляемых правонарушений остается стабильной: чаще всего речь идет о попытках незаконного ввоза изделий из драгоценных металлов и камней — серег, браслетов, колец и колье премиальных брендов, включая Van Cleef & Arpels, Cartier и Bvlgari. Основными направлениями поставок традиционно выступают Турция и Объединенные Арабские Эмираты.

В 2024 году одним из крупнейших эпизодов стало изъятие 12 ювелирных изделий и ограненного алмаза общей стоимостью свыше 30 млн руб. В 2025 году, несмотря на сопоставимый ассортимент контрабанды, ее стоимость существенно возросла. По итогам года по соответствующим фактам возбуждено 11 уголовных дел по статьям о контрабанде и уклонении от уплаты таможенных платежей, а также одно административное производство.

Параллельно увеличивается число нарушений при перемещении наличных денежных средств через границу. В 2025 году таможенные органы зафиксировали 200 таких случаев против 119 годом ранее, что соответствует росту на 68%. Уже в первом квартале 2026 года выявлено 62 эпизода. Объем изъятой валюты также остается значительным: если в 2024 году речь шла о 150,6 тыс. долларов, 122,5 тыс. евро и 17,6 млн руб., то в 2025 году — о 205,3 тыс. долларов, 123,3 тыс. евро и 14,4 млн руб., а также валюте третьих стран, включая дирхамы ОАЭ и турецкие лиры. За январь—март 2026 года из незаконного оборота изъято 89,5 тыс. долларов, 38,8 тыс. евро и 9,6 млн руб.

По линии контроля за перемещением наличности в 2024 году было возбуждено четыре уголовных и 115 административных дел, в 2025 году — два уголовных и 188 административных. В таможенном управлении отмечают, что схожая динамика наблюдается и в целом по стране: Федеральная таможенная служба фиксирует устойчивый рост выявляемости правонарушений, прежде всего в сегментах, связанных с валютой и ювелирной продукцией.

Вячеслав Рыжков