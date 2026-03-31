За год АО «ПЗСП» увеличило прибыль почти вдвое

АО «ПЗСП» опубликовало годовую финансовую отчетность. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль компании составила 171,8 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 93,2% (в 2024-м — 88,9 млн руб.). Выручка общества достигла 6,446 млрд руб. против 5,204 млрд руб. годом ранее. Себестоимость продаж выросла на 12,8% — до 5,269 млрд руб.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в «ПЗСП», рост прибыли компании произошел за счет увеличения объемов строительства, раскрытия эскроу-счетов и в связи со стартом новых объектов строительства.

ПЗСП был основан в 1963 году. Основные виды деятельности предприятия — жилищное строительство, производство материалов для высотного и малоэтажного строительства. ПЗСП входит в первую тройку застройщиков Перми и является крупнейшим в регионе производителем изделий из газобетона. На начало текущего года девелопер возводит 345 тыс. кв. м жилья, что составляет 17,4% регионального рынка. Гендиректор ПЗСП — Евгений Демкин, возглавивший предприятие в 2020 году. 75% акций АО принадлежит Евгению Демкину, остальное — его матери Валентине Демкиной. Председателем совета директоров АО является экс-мэр Алексей Демкин, брат Евгения Демкина.