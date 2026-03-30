В Астрахани врачей обвинили в постановке диагнозов за деньги

В Астрахани прокуратура передала в суд дело врачей-психиатров, которых обвиняют в получении денег за диагноз. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следователи считают, что медики потребовали у отца призывника 150 тыс. руб. Это происходило в сентябре и октябре 2025 года. По версии обвинения, специалисты знали: молодой человек страдает заболеванием, которое не позволяет ему служить в армии. Однако они выставили условие — плата за официальное заключение. Произошедшее квалифицировали как мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Один из фигурантов получил деньги и был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ. В отношении двух бывших заведующих отделениями областной клинической психиатрической больницы возбудили уголовное дело.

Прокуратура Кировского района утвердила обвинительное заключение. Материалы направлены в суд.

Никита Маркелов