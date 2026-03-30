В Чувашии введут пожароопасный сезон с 10 апреля
В Чувашии с 10 апреля установят пожароопасный сезон. Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал председатель правительства Сергей Артамонов.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В перечень территорий, подверженных риску природных пожаров, включены 236 населенных пунктов, а также зоны размещения детских лагерей и садоводческих объединений.
Сроки начала сезона определены с учетом метеоусловий. В 2023–2025 годах пожароопасный сезон вводили с 1 апреля.
Контроль за реализацией мер возложен на профильное ведомство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.