В Чувашии введут пожароопасный сезон с 10 апреля

В Чувашии с 10 апреля установят пожароопасный сезон. Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал председатель правительства Сергей Артамонов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В перечень территорий, подверженных риску природных пожаров, включены 236 населенных пунктов, а также зоны размещения детских лагерей и садоводческих объединений.

Сроки начала сезона определены с учетом метеоусловий. В 2023–2025 годах пожароопасный сезон вводили с 1 апреля.

Контроль за реализацией мер возложен на профильное ведомство по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Анна Кайдалова