Личный опыт

Наталья Юрова, мама семилетнего Мартина:

— Мой сын получил генную терапию «Элевидисом» в августе 2024 года в возрасте 5 лет 8 месяцев — практически на верхней границе возрастных критериев программы. Спустя полтора года после лечения состояние ребенка остается стабильным. Сейчас Мартин живет обычной детской жизнью: он бегает, катается на двухколесном велосипеде, стал более выносливым и готовится идти в школу. Генная терапия вводится один раз — это одна инфузия, после которой семье не нужно постоянно возвращаться к госпитализациям и регулярным процедурам. Важную роль в поддержании состояния ребенка играет и комплексная реабилитация: регулярные растяжки, физическая активность и профилактика контрактур.

Маргарита Бучельникова, мама шестилетнего Сережи:

— Моему сыну Сереже диагноз «миодистрофия Дюшенна» был поставлен в возрасте 5 лет 3 месяцев. Сначала мы не связывали особенности развития ребенка с заболеванием — думали, что мальчик просто не любил бегать и прыгать. Лишь после обращения к врачам и проведения генетического теста диагноз был подтвержден. После получения результатов мы смогли оперативно пройти дальнейшую маршрутизацию, и уже 7 марта 2025 года мальчик получил генную терапию. Когда мы вышли из карантина после лечения и пришли в детский сад, я впервые увидела, как мой сын бежит по коридору. До этого он никогда не бегал. В этот момент я поняла, что препарат действительно работает.