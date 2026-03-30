В Новороссийске выросла численность безработных в 2025 году

Количество безработных граждан в Новороссийске увеличилось с 0,3 тыс. до 0,5 тыс. человек по итогам 2025 года. Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства труда и социального развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно данным минтруда Краснодарского края, уровень регистрируемой безработицы на Кубани в конце декабря достиг 0,3%, этот показатель оказался на 0,1 процентного пункта выше декабря 2024 года. В Новороссийске, Краснодаре и Сочи показатель остановился на 0,2%, по сравнению с прошлым отчетным периодом прибавив 0,1 процентного пункта. Рост напряженности на рынке труда связывают с завершением сезонных работ в санаторно-курортной и сельскохозяйственной отраслях.

В целом по итогам 2025 года в Краснодарском крае официальная численность безработных граждан составила 8,9 тыс. человек. В конце 2024 года этот показатель был на 2,1 тыс. человек ниже. Рост безработицы в процентном выражении достиг 4,3% относительно прошлогоднего уровня.

София Моисеенко