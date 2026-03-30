У сына челябинского экс-губернатора требуют 6,3 млн рублей за Porsche

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление Андрея Грициенко к Александру Дубровскому. Истец просит у сына бывшего губернатора Бориса Дубровского вернуть ему деньги за купленный автомобиль марки Porsche, сообщает пресс-служба суда.

В заявлении указано, что договор купли-продажи Porsche 911 Carrera S 3.8 AMT 201 года выпуска заключили в марте 2025 года. Андрей Грициенко просит признать соглашение недействительным и обязать Александра Дубровского и его финансового управляющего Павла Стешенцева вернуть 6,3 млн руб. за транспортное средство. Заседание по рассмотрению заявления назначено на 20 мая 2026 года.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, арбитражный суд региона признал Александра Дубровского банкротом по его собственному заявлению в ноябре 2023 года. В отношении него была введена процедура реализации имущества. Сын бывшего губернатора Челябинской области заявил о долгах в размере 274 млн руб.

Виталина Ярховска