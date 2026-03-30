«Наземная операция неизбежна?»

В мире обсуждают отправку на Ближний Восток спецподразделений вооруженных сил США и просочившиеся в прессу планы наземной операции против Ирана. Эксперты не исключают такого развития событий, однако предупреждают о том, что оно не так легко исполнимо, как это, судя по всему, представляют себе в Вашингтоне. Обсуждают они и возможный иранский ответ.

The New York Times (Нью-Йорк, США) Пока Трамп обдумывает следующие шаги, на Ближний Восток направлены силы спецназначения Несколько сотен военнослужащих из сил специального назначения США прибыли на Ближний Восток и присоединились к тысячам морских пехотинцев и десантников в рамках развертывания контингента, призванного обеспечить президенту Трампу дополнительные возможности для расширения… войны с Ираном… Однако военные эксперты предупреждают, что даже 50 тыс. военнослужащих, многие из которых базируются на море,— слишком мало для проведения какой бы то ни было крупной наземной операции. Израиль задействовал 300 тыс. военнослужащих для своих операций в секторе Газа, которые начались в октябре 2023 года… Иран, площадь которого составляет почти треть территории континентальной части Соединенных Штатов, насчитывает 93 млн человек. По мнению военных экспертов, захват, не говоря уж об удержании страны такого размера, сложности и вооруженности, с помощью 50 тыс. человек невозможен.

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) Пентагон готовится к «неделям наземных операций США» в Иране Планы, которые лишь едва не дотягивают до полномасштабного вторжения и включают в себя рейды сил специального назначения и обычных пехотных подразделений… подвергают американских военных угрозам со стороны иранских дронов и ракет, наземного огня и самодельных взрывных устройств… Один из источников сказал, что на достижение целей, которые в настоящее время рассматриваются в Вашингтоне, скорее всего, уйдут «недели, а не месяцы», в то время как другой оценил потенциальный срок в «пару месяцев».

Gulf News (Дубай, ОАЭ) Следующий этап — наземная операция? Пока США готовят варианты по Ирану, идет перемещение войск Хотя президент Дональд Трамп еще не одобрил какой-либо план, войска уже развертываются в регионе, что поднимает новые вопросы о том, не приближается ли конфликт к опасной новой фазе. Итак, наземная операция неизбежна? Пока нет — но траектория сдвигается. Планирование уже идет. Войска перемещаются на позиции. Возможные варианты решения вопроса военным путем расширяются. Это уже не просто воздушная и морская операция. США сейчас готовятся к сценарию с наземным вмешательством. Произойдет ли это, зависит от одного: сможет ли дипломатия действовать достаточно быстро, или война близка к началу намного более опасной фазы?

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Иран выпустил директиву по противостоянию возможной наземной операции США Источник сообщает, что иранский режим принимает меры по подготовке к возможному наземному наступлению США, а также по противодействию диверсиям и подрывным действиям в столице и крупных городах. Директива, имеющая сходство с «Операцией Валькирия» в нацистской Германии, по сути дает право каждому подразделению армии и сил безопасности действовать автономно, не дожидаясь указаний вышестоящего командования. Это предполагает, что режим ожидает эскалации войны, включая возможность наземного вторжения США на иранскую территорию и даже захвата части территорий на юге или стратегически важных островов. Недавняя военная активность США, включая переброску в регион морских пехотинцев и десантников, а также неоднократные заявления Дональда Трампа и других американских чиновников о возможности наземной операции, еще больше усилили опасения в руководстве Исламской Республики. Недавно изданная директива указывает на то, что в отсутствие Моджтабы Хаменеи — номинального лидера, который почти не появляется на публике,— руководство режима готовится к эскалации войны и перспективе прямого наземного столкновения.

Tagesschau (Гамбург, Германия) Насколько конкретны планы американского наземного наступления? Пока США исключают возможность наземного наступления на Иран. Но планы этого становятся все более конкретными, как сообщает Washington Post. Хотя Белый дом это отрицает, Иран уже ожидает «секретного наземного наступления». Из США в последние дни поступают противоречивые сигналы. Администрация Трампа подчеркивает, что война скоро закончится. С другой стороны, Трамп почти ежедневно повторяет свои угрозы расширить операцию против Ирана. Тем временем на Ближнем Востоке продолжаются взаимные атаки. Несколько стран Персидского залива также сообщают об обстрелах со стороны Ирана.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов