Саперы вывезли обломки БПЛА из Таганрога за город

Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила горожанам, что саперы завершили работы на местах падения обломков беспилотников, а все опасные объекты вывезли за город и скоро обезвредят. Она опубликовала это сообщение в своем Telegram-канале утром 30 марта 2026 года.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Ночная атака БПЛА на город в Ростовской области стала одной из самых массированных: силы ПВО уничтожили более 60 дронов над Таганрогом и шестью соседними районами.

В Таганроге обломки упали в нескольких районах, жители ближайших домов эвакуировались, а саперы сразу оцепили зоны. К 10:34 утра 30 марта люди вернулись домой, а экстренные службы обработали 49 вызовов на возгорания и повреждения. Таганрог пострадал сильно: один человек погиб, восемь обратились к медикам, из них одна женщина осталась в больнице с стабильным состоянием.

Урон затронул жилой фонд и промышленную инфраструктуру. Почти 40 домов получили повреждения — 12 многоквартирных и 27 частных, вспыхнули постройки и машины. От атаки пострадали три предприятия, 10 автомобилей и школа, спровоцировав множественные пожары, которые спасатели потушили к утру. Светлана Камбулова подчеркнула: в настоящее время все опасные объекты вывезли за город и будут обезврежены, исключив угрозу для жителей. Городские службы продолжают осматривать территории, чтобы исключить пропущенные фрагменты.

Горожане отмечают, что удар длился свыше двух часов — один из самых продолжительных. Оперативные службы выехали на все точки, включая промышленные объекты. Ситуация стабилизировалась к полудню 30 марта: службы ликвидировали последствия, а обезвреживание обломков продолжается за городом под контролем специалистов. Светлана Камбулова поблагодарила спасателей и ПВО за слаженность.

Александр Иванов

