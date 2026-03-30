В Татарстане и еще трех регионах разрушили 27 тысяч кв. м льда из-за паводка

В Татарстане, Башкортостане, Алтайском крае и Ульяновской области из-за паводка специалисты инженерных войск Центрального военного округа разрушили 27 тыс. кв. м ледового покрова на реках. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Подрывные работы провели на затороопасных участках рек Тойма в Татарстане, Инзер, Ай и Юрюзань в Башкортостане, Бия в Алтайском крае и Сызранка в Ульяновской области в рамках противопаводковых мероприятий.

В течение двух недель военнослужащие изготовили более 900 зарядов общей массой около 1 тонны в тротиловом эквиваленте.

По оценке военных, наиболее сложная паводковая ситуация в 2026 году ожидается в Татарстане, Алтайском крае, Башкортостане, Ульяновской и Челябинской областях.

Анна Кайдалова