Крупнейший пермский отель снизил прибыль на 35%

ООО «Пермтурист», управляющее отелем «Урал» в центре Перми, опубликовало финансовую отчетность за прошлый год. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась на 35,2% и составила 61 млн руб. (в 2024-м — 94,1 млн руб.). При этом выручка общества достигла 453,9 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 8% (годом ранее — 420,3 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Пермтурист» управляет двумя гостиницами (три и четыре «звезды»), входящими в крупнейший пермский комплекс «Урал». Площадь девятиэтажного здания — свыше 20 тыс. кв. м. Объект имеет фонд в 400 номеров. «Урал» предлагает номера семи категорий площадью от 15 кв. м до 130 кв. м. Согласно Rusprofile, компания лидирует среди прочих юрлиц, которые управляют гостиничным бизнесом в краевой столице.