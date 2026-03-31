Кейс компании «ЛАНИТ-Проекты»

Внедрение системы управления доступами на крупном химическом предприятии

Задачи проекта:

  • упорядочить процесс предоставления доступа к информационным системам;
  • устранить ручную обработку заявок и неочевидные маршруты согласования;
  • снизить риски избыточных или неактуальных прав пользователей.

Что сделано:

  • автоматизация процесса управления доступами на базе ESM-платформы;
  • систематизация ролей сотрудников и уровней доступа;
  • объединение процедур согласования в единый процесс;
  • подключение около 40 информационных систем.

Масштаб проекта:

  • около 25 тыс. записей в реестре доступа;
  • около 3,2 тыс. заявок на предоставление прав в год.

Результат:

  • время обработки заявок сократилось с нескольких дней до нескольких часов;
  • устранены потери заявок;
  • автоматически отзываются права при увольнении или окончании срока доступа;
  • нагрузка на администраторов снизилась примерно на 5 часов в неделю.

