Кейс компании «ЛАНИТ-Проекты»
Внедрение системы управления доступами на крупном химическом предприятии
Задачи проекта:
- упорядочить процесс предоставления доступа к информационным системам;
- устранить ручную обработку заявок и неочевидные маршруты согласования;
- снизить риски избыточных или неактуальных прав пользователей.
Что сделано:
- автоматизация процесса управления доступами на базе ESM-платформы;
- систематизация ролей сотрудников и уровней доступа;
- объединение процедур согласования в единый процесс;
- подключение около 40 информационных систем.
Масштаб проекта:
- около 25 тыс. записей в реестре доступа;
- около 3,2 тыс. заявок на предоставление прав в год.
Результат:
- время обработки заявок сократилось с нескольких дней до нескольких часов;
- устранены потери заявок;
- автоматически отзываются права при увольнении или окончании срока доступа;
- нагрузка на администраторов снизилась примерно на 5 часов в неделю.