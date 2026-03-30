Верховный суд Удмуртии рассмотрел иск о низкой компенсации из-за смерти пациента

Верховный суд Удмуртии оставил без изменения решение о взыскании 300 тыс. руб. морального вреда в пользу супруги погибшего пациента Глазовской межрайонной больницы (ГМБ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В начале апреля 2023 года в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения больницы скончался 71-летний пациент. Его супруга подала иск в Глазовский райсуд Удмуртии о взыскании 3 млн руб. морального вреда, указав, что причиной смерти стала ненадлежащее оказание медпомощи.

При рассмотрение дела в Глазовском райсуде комиссия экспертов пришла к выводу, что при госпитализации пациента были допущены недостатки оказания медпомощи, однако это не стало причиной смерти пациента, имевшего ряд хронических заболеваний. Это дало основания для взыскания денежной компенсации в пользу истца.

Глазовский райсуд взыскал с ГМБ в пользу истца 300 тыс. руб. Она не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу в Верховный суд Удмуртии. Решение предыдущей судебной инстанции оставлено без изменений.