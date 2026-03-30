В челябинской мэрии назначили временного начальника управления ЖКХ

Исполняющим обязанности начальника управления ЖКХ администрации Челябинска назначен заместитель Григорий Логвинов вместо арестованного Вадима Храмцова. Об этом было объявлено на аппаратном совещании в мэрии.

Храмцов был задержан сотрудниками ФСБ в субботу, одновременно с вице-мэром города и своим руководителем Александром Астаховым. Полномочия последнего, который отвечал за городское хозяйство, передали вице-мэру Дмитрию Агееву, который курирует развитие дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Александра Астахова и Вадима Храмцова подозревают в превышении служебных полномочий (ст. 286 УК РФ) при заключении контрактов одним из муниципальных предприятий, которые привели к ущербу для бюджета в размере 150 млн руб. Всего по уголовному делу проходят уже семеро обвиняемых. Так, осенью прошлого года сотрудниками ФСБ были задержаны, а судом арестованы сразу два бывших директора МУП ПОВВ – Сергей Хабиров и Александр Шишков, а также предполагаемый соучастник – директор фирмы-подрядчика ООО «Проектные решения», зарегистрированного в Краснодарском крае Михаил Волков.

Виталина Ярховска