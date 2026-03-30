Занятия в колледже в Алтайском крае остановили из-за угрозы обрушения

Органы прокуратуры приступили к проверке обстоятельств частичного разрушения стены КГБПО «Рубцовский педагогический колледж». Инцидент произошел 27 марта, говорится в сообщении алтайского краевого главка надзорного ведомства.

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка в связи с ненадлежащим техническим состоянием образовательного учреждения»,— сказали в прокуратуре.

По данным мэрии Рубцовска, в связи с возможным разрушением здания для органов управления и сил городского звена алтайской территориальной подсистемы РСЧС введен режим повышенной готовности. Занятия в колледже прекращены.

Здание учебного учреждения расположено на ул. Комсомольской. Оно было построено почти 100 лет назад — в 1927 году.

Валерий Лавский

Новости компаний Все