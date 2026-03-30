Пруд в парке 70-летия Победы в Анапе могут передать муниципалитету

Пруд, расположенный рядом с парком 70-летия Победы в Анапе, могут изъять из федеральной собственности. Об этом сообщила глава курорта Светлана Маслова.

Мэр Анапы заявила, что в настоящее время пруд находится в ненормативном состоянии. Для того, чтобы привести его в порядок, администрация города планирует обратиться в федеральный орган через краевое правительство для передачи муниципалитету.

«Если в передаче откажут, будем настаивать, чтобы федеральный собственник привел объект в нормативное состояние самостоятельно»,— подчеркнула Светлана Маслова.

Глава администрации города также сообщила, что парк 70-летия Победы требует качественного содержания и своевременного обновления инфраструктуры. На территории общественного пространства рассматривается вопрос о строительстве дополнительного объекта культуры.

