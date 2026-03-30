В Кирове суд приговорил 30-летнего местного жителя к трем годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он выстрелил в потерпевшего из газобаллонного пистолета, сообщила пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Жителя Кирова приговорили к трем годам за выстрел из газобаллонного пистолета

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел утром 27 сентября прошлого года у входа в развлекательный центр «Неон». В ходе конфликта обвиняемый выстрелил из газобаллонного пистолета в глаз оппонента.

По решению суда до вступления приговора в законную силу обвиняемый останется под стражей, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Также суд вынес частное постановление в адрес руководства заведения из-за недостаточных мер по обеспечению безопасности посетителей.

Анна Кайдалова