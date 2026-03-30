В Уфе обустроят сквер Памяти за 118,3 млн рублей

Администрация Калининского района Уфы заключила договор на благоустройство сквера Памяти в микрорайоне Шакша с ООО «Чистый путь», сообщает «Правда ПФО». Начальная стоимость контракта составляла 141,6 млн руб. Победитель предложил исполнить его за 117,6 млн руб., но отказался подписать договор, и его заключили за 118,3 млн руб. с компанией «Чистый путь», которая также участвовала в торгах. Всего на конкурс подали десять заявок.

Благоустройство сквера необходимо выполнить до конца ноября этого года. Подрядчик обновит дорожные покрытия, установит качели, песочницу и игровую площадку, хоккейный корт, памп-трек, обустроит входную группу и подиум для выступлений. Также на территории планируют установить скульптуры беременной женщины под названием «Новая жизнь» и трех мужчин: со смартфоном — «Читающий», стоящего на руках — «Акробат» и лежащего на газоне — «Созерцание».

ООО «Чистый путь» зарегистрировано в Уфе в марте 2024 года. Владельцем является Динар Камалов. Компания занимается эксплуатацией автомобильных дорог и автомагистралей. В 2025 году выручка составила 150,2 млн руб., прибыль — 725 тыс. руб.

Майя Иванова