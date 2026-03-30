В Волгоградской области обнаружили бешенство и бруцеллез

В Волгоградской области ввели карантин в двух хуторах. Ограничения действуют с 26 марта в связи с вспышками бешенства и бруцеллеза. Соответствующие документы подписал губернатор Андрей Бочаров.

Очаг бешенства обнаружили в хуторе Мазинский Нехаевского района на улице Центральной. Режим ограничений установили по постановлению главы региона.

В хуторе Сизов Чернышковского района карантин ввели из-за бруцеллеза. Инфекцию ликвидируют на территории местного животноводческого хозяйства.

Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. Ветеринарная служба контролирует перемещение животных и осуществляет необходимые обработки. Сроки действия ограничений зависят от результатов лабораторных исследований и завершения запланированных противоэпизоотических процедур.

