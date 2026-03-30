Курское «Динамо» вышло в полуфинал баскетбольной премьер-лиги

В третьем матче четвертьфинала премьер-лиги женский баскетбольный клуб «Динамо» из Курска переиграл московский МБА-МГУСиТ со счетом 72:66 и вышел в полуфинал. Встреча прошла в воскресенье, 29 марта.

Москвички завладели инициативой в начале матча и были сильнее в первой четверти — 16:23. Однако хозяйки площадки уже на втором отрезке переломили ход встречи, закрыв первую половину матча со счетом 23:12 (39:35). Третья четверть завершилась при счете 16:13 (55:48), а четвертая — 17:18 (72:66).

Самыми результативным игроками в составе «Динамо» стали:

Киара Линскенс — 24 очка, 8 подборов и 3 передачи;

Вероника Сазонова – 21 очко, 6 подборов и 5 передач, MVP матча.

«Курянки улучшили результат прошлого сезона и вернулись в четверку лучших команд России! Впереди нас ждет борьба за медали!»,— написала пресс-служба клуба в Telegram-канале «Динамо».

Соперником курского «Динамо» в полуфинале будет клуб «НИКА-Лузалес» из Сыктывкара. Матчи пройдут 2 и 4 апреля в Курске, 8 и, если потребуется, 10 апреля в Сыктывкаре. При необходимости проведения пятой встречи, она состоится 13 апреля в Курске.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», первый матч с МБА-МГУСиТ курянки выиграли со счетом 72:65. Во второй встрече «Динамо» уступило — 75:78.

Денис Данилов