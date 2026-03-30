Ростовскую область включили в пилотный план АСИ по борьбе с опустыниванием

Ростовскую область включили в число пилотных регионов комплексного плана по защите сельхозземель от опустынивания и ветровой эрозии, который разработало Агентство стратегических инициатив (АСИ) и сейчас направляет на согласование в Минприроды и Минсельхоз РФ, пишет «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Документ затем попадет на рассмотрение в правительство, а первые практические шаги по нему должны начаться именно на юге России, включая Ростовскую область, Ставропольский край и Калмыкию. Федеральный проект должен создать системную программу защиты степных и лесостепных территорий от деградации.

В центре пилотного этапа — восстановление и развитие защитных лесополос, которые в Ростовской области уже десятилетиями играют ключевую роль в сдерживании ветровой эрозии и удержании влаги в почве. В АСИ подчеркивают, что на выбранных пилотных территориях администрации планируют реконструировать существующие лесные полосы и создать новые, чтобы снизить риски опустынивания, стабилизировать агроландшафты и одновременно создать рабочие места в сельских районах. В Ростовской области это имеет прямое значение: по данным научных институтов, до 80% территории Южного федерального округа подвержены процессам опустынивания, а в ряде районов области уже заметно усиление пыльных бурь и проседание урожайности на открытых полях.

Фактическая база для плана — данные ФНЦ агроэкологии РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова и Почвенного института им. В. В. Докучаева, которые фиксируют ускорение деградации сельхозугодий в 36 регионах России. В Ростовской области ситуация осложняется как естественным климатическим положением, так и интенсивной аграрной нагрузкой: обширные бесконтурные поля, рост доли яровых культур и частичное сворачивание многолетних трав усиливают ветровую эрозию. В последние годы в регионе усилили мониторинг состояния почвы и расширили зоны, где применяются почвосберегающие технологии, но без системного финансирования и инфраструктурных решений масштаб проблемы перерастает в долгосрочный риск для сельхозпроизводства.

В научной среде подчеркивают, что юг России уже давно стал полигоном для экспериментов по борьбе с опустыниванием. В Ростовской области еще в 2010е годы начали создавать агроэкологическое районирование, которое позволило точечно выявить участки с повышенной эрозией и уязвимой почвой. В 2025 году на мероприятия по борьбе с опустыниванием только в соседнем Ставропольском крае направили около 1,1 млрд руб., что на 27,7% больше, чем годом ранее; в Ростовской области расходы на аналогичные цели также растут, но до сих пор остаются ниже расчетных потребностей. В федеральном Минсельхозе к 2026 году планируют завершить уточнение границ всех деградированных земель по всей стране с помощью спутникового мониторинга РАН, что позволит выстроить точечные региональные схемы и направить ресурсы именно туда, где риск опустынивания максимален.

Станислав Маслаков